Bis auf den letzten Platz besetzt war die „Stadt Vallendar“ der Reederei Gilles als es am Donnerstagabend, 21. September 2023, hieß „Leinen los, das Schiff legt ab“. Nach der Premiere der Schwimmenden Weinprobe der Stadt Boppard im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung nun ihre Fortsetzung – mit über 200 Verkostungsgästen an Bord am Vorabend der offiziellen Eröffnung des Bopparder Weinfestes.

Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier begrüßte die Gäste an Bord des Schiffes: „Dass diese Schwimmende Weinprobe nicht nur bei der Premiere im vergangenen Jahr, sondern auch bei ihrer Fortsetzung heute auf so großen Zuspruch stößt, freut mich persönlich sehr. Alle Beteiligten haben im Vorfeld wirklich Vieles in Bewegung gesetzt, damit wir heute einen sicherlich unvergesslichen Abend erleben dürfen.“ Die Gäste erwartete eine moderierte Wein- und Sektprobe aus dem Bopparder Hamm. Dazu servierten ausgewählte Spitzengastronomen aus der Region kulinarische Köstlichkeiten.

Zu verkosten gab es die edlen Tropfen der Bopparder Weingüter Lorenz, Königshof, August Perll, Rolf Bach und Walter Perll sowie der Spayer Weingüter Volk und Matthias Müller. Die Winzerinnen und Winzer schenkten ihre Weine persönlich am Tisch aus. Für den kulinarischen Teil zeichneten an diesem Abend die Betriebe Landgasthof Eiserner Ritter aus Boppard-Weiler, Hotel & Restaurant Feinheit aus Halsenbach und das Bellevue Rheinhotel aus Boppard verantwortlich und verwöhnten die Gäste mit einem Fünf-Gang-Menü.

Durch das Programm führten die Bopparder Weinmajestäten Weinkönigin Ada I., Weinprinzessin Carina I. und Bacchus Felix I. Sie stellten die teilnehmenden Weingüter und Gastronomiebetriebe vor und die Gäste erfuhren unter anderem interessante Hintergründe und Details zu den paarweise ausgeschenkten Weinen. Für Stimmung sorgte die „Schüddel Combo“ mit Mundart-Live-Musik auf „Bubberder Platt“.

Ehrengast des Abends war der rheinland-pfälzische Minister des Innern und für Sport, Michael Ebling, der zum Bopparder Ehrenwinzer ernannt wurde. Die Ehrenwinzerschaft ist verbunden mit dem Besitz eines Quadratmeters Rebfläche in bester Lage am Bopparder Hamm und dem jährlichen Bezug von drei Flaschen Bopparder Wein. „Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und ich Ihnen heute gemeinsam mit Weinkönigin Ada Ries und Ihrem Patenwinzer Thomas Perll die Bopparder Ehrenwinzerschaft überreichen darf“, betonte Boppards Bürgermeister bei der Übergabe der Urkunde an den Innenminister. In den vergangenen Jahrzehnten hätten zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten diese Auszeichnung erhalten, so Jörg Haseneier.

Im Rahmen der Verleihung der Ehrenwinzerschaft warb der Bürgermeister auch für die geplante Umgestaltung des touristischen Herzstücks der Stadt Boppard – der Bopparder Rheinallee. Dieses Projekt sei eine „Riesenchance“ für Boppard, die man im Vorfeld der Bundesgartenschau aber nur mit einer großzügigen Landesförderung schultern könne. „Und da ruhen unsere Hoffnungen und Wünsche natürlich auf dem Land Rheinland-Pfalz und auf Ihnen“, betonte der Bürgermeister.

Als die „Stadt Vallendar“ wieder in Boppard anlegte, bedankte sich Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier bei allen Beteiligten, die hinter den Kulissen zu dem gelungenen Abend beigetragen hatten.