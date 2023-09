Rhens (ots) – Am Samstag, um 20:56 Uhr, ereignete sich auf der B 9 zwischen Koblenz-Stolzenfels und Rhens ein schwerer Verkehrsunfall. Der 22-jährige Unfallverursacher befuhr die B 9 in Richtung Boppard als er unvermittelt auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Die Fahrer der beiden Pkw wurden jeweils in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der schwer verletzte Unfallverursacher und der lebensbedrohlich verletzte 30-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurden jeweils in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und zur weiteren Spurensicherung durch die Polizei sichergestellt.

Die B9 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 01:00 Uhr voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei Koblenz und die Polizei Boppard. Zur Klärung der Unfallursache wurde beim Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.