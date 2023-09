Ausstellerrekord sorgt bei 4. Ausgabe für restlos ausverkaufte Kreativlocation

Veranstaltungshighlight im Oktober: Bereits zum vierten Mal steigt in Koblenz die große Koblenz Kreativ Messe. Am 14. und 15. Oktober 2023 präsentieren internationale Aussteller in der CGM Arena wieder eine Vielzahl neuer Trends aus den Bereichen Handarbeit, Nähen, Basteln und kreatives Gestalten. Tausende große und kleine Bastelfreunde kommen an diesem Wochenende voller kreativer Inspiration auf ihre Kosten und haben die Gelegenheit zum Einkaufen, Stöbern oder aktiven Mitwirken.

Die Vorbereitungen für die Kreativ- und Bastelmesse in der modernen Multifunktionsarena im Sportpark Oberwerth laufen bereits auf Hochtouren. In diesem Jahr verbucht die Messe einen Ausstellerrekord; die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine bis in den letzten Winkel restlos ausverkaufte Halle mit über 90 Ausstellern freuen. Viele Neuheiten, originelle Ideen und tolle Workshops machen die Veranstaltung zu einem Erlebnisplatz für Bastel- & Handarbeitsbedarf und dem ultimativen Treffpunkt für kreative Köpfe aus der ganzen Region. Die Besucherinnen und Besucher finden an den Ständen der internationalen Aussteller eine breite Palette von Kunstformen, Materialien und kreativen Techniken, die sie zum kreativen Gestalten eigener Kreativprojekte und Basteln benötigen. Das Sortiment rund um textiles und kreatives Gestalten ist bunt wie das Leben selbst: Stoffe und Patchwork, Wolle, Garn, Bastel- und Hobbybedarf, Papier und Malzubehör über Perlen, Edelsteine und Schmuck bis hin zu Keramik, Glasarbeiten, Knöpfen, Kurzwaren und Nähmaterialien warten darauf, von geschickten Hobbykünstlern zu textilen Unikaten verarbeitet zu werden. Zusätzlich zum Stöbern und Staunen laden jede Menge Workshops zum aktiven Mitmachen ein. Veranstalter Marvin Okken (Okken GmbH, Bonn): „Wir richten das ganze Jahr über bundesweit in mehr als 20 Städten, darunter Köln, Hannover, Ulm oder Ludwigshafen, erfolgreich Kreativmessen aus. Der Blick auf unsere Besucherzahlen zeigt: Das Thema Basteln und kreatives Gestalten ist auch in der heutigen Zeit voll im Trend. Auch die Koblenz Kreativ ist an diesen zwei Tagen das Paradies für Hobbyschneider, Bastler und Nähbegeisterte. Die Messe bietet für jeden etwas – ob groß, klein, jung oder alt; sie ist an einem dunklen Herbsttag einfach ein tolles Ausflugsziel für die Familie.“

Die Parkplätze rund um die CGM Arena in der Jupp-Gauchel-Straße 10 sind begrenzt, der Veranstalter empfiehlt das Anfahren weiterer Parkplätze und Parkhäuser im umliegenden Stadtgebiet oder bestenfalls eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Messe findet am 14. Oktober von 10:00 bis 18:00 Uhr und am 15. Oktober von 10:00 bis 17:00 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 7,00 Euro, Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt. Tickets gibt es an beiden Veranstaltungstagen an den Tageskassen oder bereits jetzt online unter www.koblenzkreativ.de zum Ausdrucken. Auf der Homepage finden Interessierte auch einen Gesamtüberblick über die Aussteller vor Ort und das Workshop-Programm. News und Informationen rund um die Koblenz Kreativ gibt es auch immer aktuell bei Facebook unter www.facebook.com/koblenzkreativ