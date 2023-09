Mit „Loco Beach“ feiert Deutschlands verrücktes Partyfestival im kommenden Jahr am Nürburgring seine Premiere. Vom 22. bis zum 25. August bietet das Event gleich vier Tage lang Live-Acts und DJs unterschiedlicher Genres in der Müllenbachschleife des Nürburgrings. Darüber hinaus wartet Camping im Loco-Village und ein exklusiver Fun & Activitypark auf die Besucher. Das neuartige Festival ist das dritte Open-Air im kommenden Jahr am Nürburgring. Neben Loco Beach unterstreichen 2024 auch das legendäre Rock am Ring sowie das Festival beim Truck-Grand-Prix die Rolle des Rings als vielseitige Event- und Festivallocation. Tickets für das Festival-Wochenende gibt es ab 99 €.

Nürburgring. Die musikalische Ausrichtung beim Loco Beach Festival durchbricht die Grenzen der Genres. Maßgeblich für die Planungen der Veranstalter waren die Playlists der Festivalgänger, die eben nicht auf eine Musikrichtung begrenzt sind. Die Headliner sind noch streng geheim, dennoch gewährt Loco Beach mit einigen Künstlern schon einmal den ersten Einblick ins Line-Up.

Erste Künstler bereits bekannt

Mit Luca-Dante Spadafora & Niklas Dee kommen die Lieferanten des Sommerhits 2023 zum Ring. Ihr „Mädchen auf dem Pferd“ durfte in keiner Playlist fehlen. Ebenfalls mit dabei ist Deutschlands Partykönigin Nummer 1 Mia Julia und viele weitere Künstler. So geben sich unter anderem Alexander Marcus, Pietro Lombardi oder Die Atzen am Ring die Ehre.

Camping-Angebot im Loco Village

Auch Camping ist beim viertägigen Partyfestival fester Bestandteil des Angebots. Der „Loco Village“ getaufte Bereich verfolgt dabei ebenfalls ein vielseitiges Konzept. Schon das Look & Feel des Geländes soll zum gesamten Flair des Festivals passen und darüber hinaus einen exklusiven Fun & Activitypark für die Übernachtungsgäste bieten – ein echter Spielplatz für Erwachsene mit Ninja-Warrior-Parcours, Wellenreitsimulator und Open-Air-Lasertag Anlage.

Nürburgring-Geschäftsführer freut sich auf die Premiere

Die Veranstalter versprechen, dass es „bunt, schrill und laut wird – und Loco Beach der ,verrückteste Ort der Welt’ “. Dass die Entscheidung des Festivals auf den Nürburgring als Location fiel, freut auch Nürburgring-Geschäftsführer Ingo Böder: „Die Premiere eines Events zu begleiten ist natürlich immer eine tolle Sache und es ist vor allem ein besonderes gegenseitiges Vertrauen. Wir sind absolut überzeugt von dem neuen Konzept. Wir freuen uns auf die gemeinsame, erfolgreiche Umsetzung und viele glückliche Besucher.“



Tickets im Vorverkauf zum Early Flamingo Preis gibt es ab 99 € unter:

www.locobeach.de