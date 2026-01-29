Gewaltpräventionsprogramm der Stadt Neuwied stärkt Kinder und Jugendliche

Bei Auseinandersetzungen einen kühlen zu Kopf bewahren, das will gelernt sein. Mit einem neuen Workshop im Stadtteil Irlich startet die Stadt Neuwied am Samstag, 28. Februar, in ihr diesjähriges Gewaltpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche. Unter dem Titel „Cool sein, cool bleiben“ lädt das Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) Grundschulkinder dazu ein, sich in einem geschützten Rahmen mit ihren Gefühlen und Grenzen sowie dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen.

Das Angebot ist Teil einer bewährten Präventionsarbeit, die Stadt Neuwied seit mehr als zehn Jahren – kontinuierlich weiterentwickelt – anbietet. Der Bedarf ist unverändert hoch: Allein im vergangenen Jahr nahmen rund 130 Kinder und Jugendliche an den Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainings teil, darunter Mädchen und Jungen im Grundschulalter sowie Jugendliche bis 15 Jahre.

Ziel ist es, den Teilnehmenden nicht nur zu vermitteln, wie sie sich in schwierigen Situationen schützen, sondern auch ihre eigenen Stärken zu erkennen und diese zu fördern. In einem respektvollen und sicheren Umfeld lernen die Kinder und Jugendlichen, ihre Gefühle, Grenzen und Rechte zu erkennen und durchzusetzen – wichtige Kompetenzen für ein gutes Miteinander in Schule und Freizeit. Die Selbstbehauptungstrainings bieten nicht nur die Möglichkeit, sich gegen Gewalt zu wehren, sondern auch zu erfahren, wie wichtig ein respektvolles und empathisches Miteinander ist. „Wir möchten die Kinder dabei unterstützen, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und die sozialen Kompetenzen zu entwickeln, die für den Umgang mit anderen notwendig sind“, erklärt Tanja Buchmann von der Fachstelle Jugendschutz.

Durchgeführt werden die Angebote von erfahrenen Trainerinnen und Trainern. Unterstützt werden sie von pädagogischen Fachkräften des KiJubs, die für den jeweilige Sozialraum zuständig sind. Dieses Konzept ermöglicht eine individuellere Nachbereitung der Kurse. Dass sich die beteiligten Pädagogen und Kinder beispielsweise in der offenen mobilen Arbeit oder im schulischen Rahmen wiedertreffen, verstärkt die nachhaltige Wirkung der Kurse und kann die Beziehungsarbeit erleichtern. Neben dem Auftakttermin in Irlich sind im Laufe des Jahres weitere Workshops an unterschiedlichen Orten geplant.

Die Teilnahme kostet 20 Euro. Benötigt werden bequeme Sportkleidung, Turnschuhe und eigene Verpflegung. Für weitere Infos und Anmeldungen sind das KiJub per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 / 802 170 sowie Tanja Buchmann unter 02631 / 802 172 erreichbar.