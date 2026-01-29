Am Donnerstag, den 5. Februar 2026 heißt es in der Stadtteilbücherei Horchheim „Kowelenz Olau!“. Denn dann heißt das Bibliotheksteam zusammen mit Karin Schwidergall-Proschka alle Kinder zur karnevalistischen Vorlesestunde willkommen.

Vorgelesen wird die Geschichte „Karneval im Zoo“ von Sophie Schoenwald. Dabei geht es um die Tiere im Zoo, die sich zu Karneval verkleidet haben. Zoodirektor Ungestüm steht vor dem Rätsel, hinter welchem Kostüm sich welches Tier versteckt. Kann sein Freund Ignaz Igel ihm helfen, das Geheimnis bis zur Öffnung des Zoos zu lösen?

Um das herauszufinden und mitzurätseln, sind alle Kinder herzlich zur Vorlesestunde um 16 Uhr in die Stadtteilbücherei Horchheim in der Grundschule (Kirchstraße 8) eingeladen.

Wer mag, kann gerne verkleidet kommen. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.