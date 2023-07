Lahnstein (ots) – Vermutlich aufgrund mangelnder Ortskenntnis und dem derzeitigen Niedrigwasser, fuhr sich heute gegen 13:58 Uhr, ein Segelboot mit Motorantrieb, auf dem Rhein bei Lahnstein fest. Das Segelboot aus Turku in Finnland war auf der Heimreise, nachdem es zuvor bis nach Spanien gereist war. Während der Talfahrt unter Motor kam es am rechten Rheinufer, außerhalb der Fahrrinne, quer zum Strom fest. Der alleinreisende Bootsführer und sein Boot kamen dabei nicht zu Schaden und konnten kurze Zeit später durch ein Mehrzweckboot des THW, Ortsverband Lahnstein, freigeschleppt werden. Anschließend konnte das Segelboot unbeschadet die weitere Heimreise antreten. Am Einsatz beteiligt waren die Wasserschutzpolizei Koblenz, das THW sowie das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen, Außenbezirk Koblenz. Die durchgehende Schifffahrt wurde während des gesamten Einsatzes nicht behindert.