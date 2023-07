Schulgarten AG begeistert mit vielseitigen Projekten

Lahnstein. Die Schulgarten AG der Schillerschule blickt auf ein ereignisreiches Schulhalbjahr zurück, in dem die zehn engagierten Kinder ihre Kreativität und Liebe zur Natur unter Beweis stellten. Angeleitet von AG-Leiterin Ann-Christin Dott, einer Lehrkraft, und Anna Janßen, der Schulsozialarbeiterin, widmeten sie sich mit Begeisterung verschiedenen Projekten, die das Schulleben um einiges bunter und lebendiger gestalteten.

In den vergangenen Wochen entstanden in der Schulgarten AG tolle Tic-Tac-Toe-Spiele aus selbst bemalten Steinen und Holzbrettern, die nicht nur von handwerklichem Geschick, sondern auch von der Freude der Kinder am Gestalten und Spielen im Freien zeugen.

Zudem führten die kleinen Gärtnerinnen und Gärtner zahlreiche Pflanzaktionen auf dem Schulgelände durch. Gemeinsam wurden bunte Frühlingsblumen zur Verschönerung des Schulgeländes gesetzt. Dabei erlernten die Kinder nicht nur Grundlagen des Gärtnerns, sondern auch den Wert von Gemeinschaftsarbeit und Nachhaltigkeit.

Eine besonders beliebte Aktivität war das Ernten und Verkosten von Obst, Beeren und Kräutern. Die Schülerinnen und Schüler konnten direkt vor Ort frische Leckereien genießen und erfuhren spielerisch viel über gesunde Ernährung und den Anbau von eigenen Lebensmitteln. Die selbstgemachte Limonade aus gesammelten Kräutern wie Zitronenmelisse und Minze war ein erfrischender Genuss für alle Beteiligten.

Als krönenden Abschluss des Projekts stellten die Kinder gemeinsam Samenkugeln her, die in hübsche Tütchen verpackt wurden. Diese wurden beim Abschlussfest der vierten Klassen gegen eine kleine Spende für die Schule verkauft. Nicht nur die Kinder der Schulgarten AG freuen sich darüber, wenn Lahnstein bunt erblüht, sondern auch die Insekten auch.

Die Schulgarten AG zeigt, wie wichtig es ist, den Kontakt zur Natur zu pflegen und dass man mit kreativen Ideen viel bewegen kann. Bei den Projekten wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Freude und Gemeinschaftssinn gefördert.

Bildunterzeile:

Bild 1: Tic-Tac-Toe-Spiele aus Naturmaterialien