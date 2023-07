Lahnstein. Wegen der Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus ist derzeit die Hochstraße in Lahnstein gesperrt. Ursprünglich war die Sperrung bis 28. Juli vorgesehen, aufgrund der aktuellen Wetterlage können die geplanten Gerüstbauarbeiten am Alten Rathaus jedoch nicht wie gedacht durchgeführt werden.

Daher verlängern sich diese Arbeiten, was dazu führt, dass die Straßensperrung der Hochstraße bis Donnerstag, 03. August 2023 erweitert werden muss. Nach jetzigem Stand wird die Sperrung dann im Verlaufe dieses Donnerstagmorgens aufgehoben.