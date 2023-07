Stadtbücherei Lahnstein während der Ferien geöffnet

Lahnstein. Die Sommerferien haben begonnen und damit auch die lang ersehnte Zeit für Entspannung und Erholung. Dafür muss man nicht einmal weit fahren – beides lässt sich auch zwischen den Seiten eines guten Buches finden.

Wer noch Nachschub für seine Sommerlektüre braucht, kann sich in der Stadtbücherei Lahnstein eindecken, denn diese hat auch während der Ferien geöffnet und hält eine Vielzahl spannender Titel bereit. Ob Abenteuer, Romantik, Krimi oder Fantasy – hier findet jeder seine passende Lektüre, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen.

Das breitgefächerte Angebot umfasst verschiedenste Genres, aktuelle Erscheinungen, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher und -spiele sowie Fachliteratur zu verschiedenen Themenbereichen. Über die Onleihe steht zudem eine große Anzahl an E-Books zur Verfügung.

Doch die Stadtbücherei ist nicht nur ein Ort zum Ausleihen von Büchern, sondern auch ein kultureller Treffpunkt für die Einwohnerinnen und Einwohner. In den Räumlichkeiten am Kaiserplatz kann man es sich bei einem Kaffeegetränk gemütlich machen und schon mal in die Bücher reinschmökern.

Geöffnet ist montags und freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr.

Bildunterzeilen:

In der Stadtbücherei kann man auch während der Sommerferien neue Lieblingsbücher entdecken. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)