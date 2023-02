Andernach (ots) – Am 10.02.2023 gegen 18:25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Weißenthurm an der Einmündung Stierweg – Berliner Straße. Ein

Motorradfahrer wurde durch einen PKW frontal erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Laut Aussage einer Zeugin befanden sich zwei PKWs unmittelbar vor

dem Unfallzeitpunkt hinter dem verunfallten Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Andernach bittet

die beiden PKW-Fahrer und mögliche weitere Zeugen sich bei hiesiger Dienststelle zu melden um mögliche Angaben zum Unfallhergang zu tätigen.