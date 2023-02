Bedingt durch den Tag „Rosenmontag“ am 20.02.2023 werden die Biotonnen in allen Abfuhrrevieren jeweils einen Tag später entleert, beispielsweise werden die Montagsreviere dienstags, die Dienstagsreviere werden mittwochs abgeholt. Die Biotonnen müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein. Nur dort, wo bisher aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von der Nachfuhr betroffen. Auch diese Gefäße müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Abfallberatern des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unter 0261/129-4518 bzw. 0261/129-4519 bzw. bei den Straßenmeistern, Tel. 0261/129-4512 bzw. 0261/129-4513.