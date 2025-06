Die jährliche Rückgabe der Bücher aus der Schulbuchausleihe startet am Montag, 23. Juni. Die Rücknahme der Schulbücher für das Schuljahr 2024/2025 läuft bis 4. Juli im Untergeschoss des Forum Mittelrhein, Zentralplatz 2.

Die Rückgabezeiten sind Montag 23.06.2025 – Freitag 27.06.2025 08:00 – 17:00 Uhr, Montag 30.06.2025 – Mittwoch 02.07.2025 08:00 – 17:00 Uhr, Donnerstag 03.07.2025 – Freitag 04.07.2025 08:00 – 14:00 Uhr.

Weitere Informationen sind unter koblenz.de/schulbuchausleihe zu finden.

Hier gibt es auch eine Übersicht zu den voraussichtlichen Wartezeiten im Forum Mittelrhein, die erfahrungsgemäß gerade an den letzten drei Tagen des Rückgabezeitraums stark an Länge zunehmen. Es empfiehlt sich daher die Bücher möglichst schon in der Woche vom 23. bis 27. Juni zurückzugeben.