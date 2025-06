Essen und Trinken einpacken, weiß anziehen und Fronleichnam mit Livemusik am Rhein genießen: Das ermöglicht das Dîner en blanc der Koblenzer Gartenkultur am Donnerstag, 19. Juni. Von 12 bis 19 Uhr erwartet die Gäste eine lange Tafel am Luisentempel, dem Pavillon in den Kaiserin-Augusta-Anlagen nahe des Denkmals. Wer mag, kann Platz nehmen und seinen Picknick-Korb auspacken. Einzige Voraussetzung, um mitzumachen, ist passende Kleidung. Denn das 1988 in Paris entstandene Konzept sieht vor, dass die Teilnehmenden von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet sind. Seit mehr als 30 Jahren machen immer mehr Städte in ganz Europa mit – und auch Koblenz ist seit mehr als zehn Jahren dabei.

Die Koblenzer Stadtgärtner bauen für die Gäste auf der Wiese am Rhein Tische und Stühle auf. Für kalten Wein und Kaffee steht zudem das Genusszimmer bereit. Zur Unterhaltung gibt es Livemusik: Von 12 bis 15 Uhr spielt das Duo Wood Vibrations. Thomas Bethmann (Saxophon) und Hanns Höhn (Kontrabass) geben ihre Interpretationen bekannter Jazz- und Popstücke zum Besten. Von 16 bis 19 Uhr folgt die Band The Acoustics. Die drei Koblenzer Musiker mischen akustische Gitarre, Piano und Percussion mit mehrstimmigem Gesang. Zu hören gibt es große Klassiker, aktuelle Hits und fast vergessene Lieblingslieder.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto (Ingrid Wendel): Wood Vibrations spielen für die Picknick-Gäste ihre Interpretationen bekannter Jazz- und Popstücke.

Foto (Katharina Müller): Mehrstimmiger Gesang ist das Markenzeichen des Koblenzer Trios The Acoustics.