Die Landesregierung unterstützt die Stadt Montabaur bei der Modernisierung ihrer kommunalen Straßen. Für den Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Albertstraße, Fürstenweg, Elgendorfer Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße in Montabaur erhält die Stadt eine Zuwendung in Höhe von rund 640.000 Euro. Das hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt mitgeteilt hat.

„Gut ausgebaute und sichere Straßen für unsere Innenstädte sind uns ein besonderes Anliegen“, begründete Schmitt die Förderung der Ausbaumaßnahmen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden. „Der Umbau der Kreuzung zu einem modernen und an die heutigen Verkehrsverhältnisse angepassten Kreisverkehrsplatz wird sich für Autofahrer als auch für Fußgänger positiv auf die Verkehrsabläufe auswirken“, so die Verkehrsministerin.

Die Verkehrssituation entlang der Elgendorfer Straße und der Freiherr-vom-Stein-Straße als Verlängerung der Landesstraße L 312 und als Hauptzufahrtsstraße in die Stadt Montabaur wird durch den Neubau des Kreisverkehrsplatzes deutlich verbessert. Neben dem Neubau des Kreisverkehrsplatzes werden alle vier auf den Kreisverkehrsplatz treffenden Straßen ausgebaut. Ebenso wird das Wasserleitungsnetz durch die Verbandsgemeinde Werke Montabaur im Zuge der Baumaßnahme erneuert werden.