Im Kunstflur des Neuwieder Kreishauses wird seit dem 17. März eine neue Ausstellung präsentiert: Gezeigt werden Arbeiten unterschiedlicher Künstler, die in den 1950er- bis 70er-Jahren an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert haben. Bekannte und weniger bekannte Namen finden sich unter den Werken: Diane Rattray, Annemarie Taudul, U. Bugdahn, Oskar Koller, Willi Dirx, Walter Hanel, Peter Royen, Heisters und Wirwarski.

Die ausgestellten Zeichnungen, Lithografien und Radierungen sind eine Schenkung der Malerin Frieda Zander an das Roentgen-Museum Neuwied. Einige der Arbeiten hat sie direkt bei den Künstlern erworben, andere wiederum hat sie selber geschenkt bekommen. „Eine echte Bereicherung unseres Hauses“, dankte ihr Landrat Achim Hallerbach für die Schenkung.

Die Ausstellung in der Kreisverwaltung Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Str. 9, 56564 Neuwied, wird bis Ende April präsentiert.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8-12 Uhr, zusätzlich. Di. und Do. 14-16 Uhr

Rückfragen bitte an Roentgen-Museum Neuwied, Raiffeisenplatz 1a, Tel.: 02631/803-379, www.roentgen-museum-neuwied.de

Bildunterschrift: Malerin Frieda Zander (Mitte) hat etliche Bilder ihrer Sammlung dem Neuwieder Roentgen-Museum geschenkt. Rosina Kusche-Knirsch (links) hat sie zur Freude von Landrat Achim Hallerbach im Kreishaus aufgehängt.

