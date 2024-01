Koblenzer Akteure sind aufgerufen, sich mit möglichst kreativen und ausgefallenen Ideen am Schaufensterwettbewerb zu beteiligen. Erlaubt ist alles, was das Thema Bunt/Karneval widerspiegelt.

Jedes Unternehmen, welches sich mit einem bunt dekorierten Schaufenster beteiligt, wird in das Voting-Verfahren aufgenommen. Das dekorierte Schaufenster erhält eine entsprechende Nummerierung, auf dem alle Infos zum Gewinnspiel enthalten und für Kunden und Passanten ersichtlich sind. Das Voting erfolgt online unter www.koblenz-stadtmarketing.de. Über die Website und die Social Media Profile der Koblenz-Stadtmarketing GmbH werden die Schaufenster veröffentlicht.

Das Schaufenster mit den meisten Stimmen wird am Ende ausgezeichnet und erhält den Hauptgewinn: 1.000 Sekunden inkl. Produktion eines Spots, einzulösen in 2024 bei Antenne Koblenz.

Am 24.01.2024 ist die Anmeldefrist zum Koblenzer Schaufensterwettbewerb per E-Mail an info@koblenz-stadtmarketing.de. Die Lieferung von Plakaten durch das Koblenz-Stadtmarketing zur Kennzeichnung und Nummerierung erfolgt bis zum 31.01.2024. Bis zu diesem Datum werden auch die Schaufenster fotografiert. Zum 01.02.2024 startet dann das offizielle Online-Voting unter www.koblenz-stadtmarketing.de. Am 13.02.2024 endet das Voting und der Gewinner wird online und in den Medien bekannt gegeben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Partnern Antenne Koblenz und Lotto Rheinland-Pfalz, die durch ihre Unterstützung diesen Wettbewerb möglich machen.

Schaufenster von Hörstudio S in Koblenz ©Koblenz-Stadtmarketing GmbH