Sprechstunde mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten im Januar

Koblenz/Rhein-Lahn. Ins Jahr starten mit einem persönlichen Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Josef Oster: Der CDU-Politiker spitzt gern die Ohren und lädt Bürgerinnen und Bürger aus seinem Wahlkreis zu seiner Sprechstunde im Wahlkreisbüro in Koblenz ein. Denn mit seinem Mandat im Bundestag hat der Politiker nicht nur den Auftrag angenommen, Politik in Berlin zu machen, sondern vor allem auch für die Menschen in seiner Heimat. So packt er sich gern die Aktentasche voll mit Themen und Anliegen aus Koblenz, Lahnstein, Mühlheim-Kärlich oder Weißenthurm. Wo drückt der Schuh, welche Fragen brennen den Menschen unter den Nägeln und was soll der Abgeordnete in seine Arbeit aufnehmen? „Ich freue mich auf viele Gespräche und Anregungen aus meiner Heimat“, sagt Josef Oster.

Wer mit dem Abgeordneten in Kontakt treten möchte, kann sich ab sofort für die erste Bürgersprechstunde des Jahres am Donnerstag, 25. Januar, ab 16 Uhr unter Telefon 0261/91496636 oder via E-Mail josef.oster@bundestag.de anmelden.