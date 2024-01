Ab Dienstag, 16. Januar 2024, bis voraussichtlich Ende Mai 2024 wird die Koblenzer Stadtentwässerung am Josef-Görres-Platz 2 bis 4 unter Vollsperrung Kanalbauarbeiten durchführen. Während der Baumaßnahme werden auch die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze erneuert.

Die Kanalerneuerung ist in geschlossener Bauweise vorgesehen und beginnt mit der Herstellung der Baugrube am Josef-Görres-Platz 2, sodass der Kanalbau in beide Richtungen (Richtung Firmungstraße und Richtung Josef-Görres-Platz/ Poststraße) verlaufen wird.

Um die Einschränkungen für die Anwohner möglichst gering zu halten, und aufgrund der geringen Straßenbreite, wird die Baumaßnahme unter Vollsperrung durchgeführt.

Eine fußläufige Zuwegung zu allen von der Maßnahme tangierten Gebäuden ist uneingeschränkt gewährleistet.

Die bauausführende Firma und die Stadtentwässerung werden bemüht sein, diese Behinderungen so kurz wie möglich zu halten und bitten um Verständnis.