Erstattung erfolgt über den jeweiligen Kaufweg

Nach dem Ausfall des Maybebop-Konzerts am 30. Juni im Rahmen der Rommersdorf Festspiele stehen nun die Rückgabemodalitäten für die Eintrittskarten fest. Die Rückgabe erfolgt grundsätzlich über den Vertriebsweg, über den die Tickets erworben wurden. Der Ticketpreis wird anschließend erstattet.

Für Tickets, die in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erworben wurden, erfolgt die Rückgabe ebenfalls dort. Die Originaltickets können bis einschließlich Samstag, 15. August, abgegeben werden. Das hierfür benötigte Rückgabeformular steht unter www.neuwied.de/rommersdorf-festspiele zum Download bereit und kann bereits vorab ausgefüllt werden. Die Erstattung des Ticketpreises erfolgt anschließend per Überweisung nach dem 15. August.

Wer seine Eintrittskarten online über Ticket Regional bestellt und per Post erhalten hat, sendet die Originaltickets bis Mittwoch, 15. Juli, an folgende Anschrift: Ticket Regional, Konstantinstraße 10 in 54290 Trier. Der Sendung sind Name und Bankverbindung (IBAN) beizulegen, damit der Ticketpreis überwiesen werden kann. Kundinnen und Kunden, die Online-Tickets zum Selbstausdrucken erworben haben, senden stattdessen die Tickets beziehungsweise die Buchungs- oder Rechnungsnummer per E-Mail an info@ticket-regional.de. Auch hierbei sind Name und Bankverbindung anzugeben. Eintrittskarten, die in einer Ticket-Regional-Vorverkaufsstelle gekauft wurden, können ab sofort in der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Dort wird der Ticketpreis erstattet.

Bei Fragen zur Kartenrückgabe stehen die Tourist-Information Neuwied telefonisch unter 02631 802 5555 oder per Mail an tourist-information@neuwied.de sowie Ticket Regional den Ticketinhaberinnen und -inhabern gerne zur Verfügung.