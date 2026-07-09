In einem dynamischen Umfeld wachsen die Anforderungen und Aufgaben, manchmal auch bei steigender Komplexität. Zu viel Arbeit in zu wenig Zeit erledigen zu müssen, ist auf Dauer belastend. Oft bleiben auch wichtige Dinge unerledigt. Welche persönliche Haltung ermöglicht es, souverän und selbstbestimmt zu agieren? Wie gelingt es, notwendige Prioritäten zu setzen? Was braucht es, um den eigenen Arbeitsalltag gekonnt zu planen?

Am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr erläutert Beatrix Sieben auf Einladung der städtischen Gleichstellungsstelle und der Stadtbibliothek Koblenz im Rahmen eines Vortrags, wie Lebenszeit gestaltet werden kann, ohne hektisches Rackern, und damit die persönliche Selbstwirksamkeit und Effizienz verbessert werden kann.

Eintrittskarten sind für vier Euro ausschließlich in der Stadtbibliothek Koblenz während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr) erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Koblenz, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Das Gebäude ist barrierefrei.