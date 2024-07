Die jährliche Rückgabe der Bücher aus der Schulbuchausleihe ist gestartet. Die Rücknahme der Schulbücher für das Schuljahr 2023/2024 findet seit dem 1. Juli noch bis 12. Juli 2024 im Tagungszentrum der Rhein-Mosel-Halle (Julius-Wegeler-Straße 4) statt.

Die Rückgabezeiten sind dabei montags bis freitags, jeweils von 8 bis 17 Uhr. Am Freitag, 12. Juli, endet die Rückgabe bereits um 14 Uhr.

Wichtig ist: Nach einer Vorgabe des Landes entsteht bei einer Nicht-Rückgabe bis zum 12. Juli sofort Schadensersatz. Es besteht somit keine Möglichkeit, Bücher nach dem 12. Juli abzugeben.

Vor der Rücknahme sollte der Rücknahmeschein geprüft werden, auf welchem alle abzugebenden Schulbücher aufgelistet sind. Hierbei sollten die Exemplar-Barcodes der Bücher mit dem Rücknahmeschein abgeglichen werden. Stimmt der Code nicht überein, wurden die Bücher vielleicht mit einem Klassenkameraden vertauscht.

Zur Rückgabe in der Rhein-Mosel-Halle mitzubringen sind der Rücknahmeschein und die jeweiligen Schulbücher.

Bei einer Verhinderung im Rücknahmezeitraum, zum Beispiel wegen Erkrankung, kann man jemanden anderen für die Rückgabe beauftragen.

Ist ein Buch verloren gegangen, so sollte das Buch nicht auf eigene Kosten ersetzt werden. Das verloren gegangene Buch wird den Betroffenen zum Zeitwert des Buches in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen sind unter koblenz.de/schulbuchausleihe zu finden.

Hier gibt es auch eine Übersicht zu den voraussichtlichen Wartezeiten in der Rhein-Mosel-Halle, die erfahrungsgemäß gerade an den letzten Tagen des Rückgabezeitraums stark an Länge zunehmen.