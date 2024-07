Großes Interesse bei Austausch im Neuwieder Innenstadtlabor

Gut besucht war die Informationsveranstaltung zum Thema „Erfolgreich gründen im Handwerk“, zu der die Handwerkskammer (HWK) Koblenz, die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald und die Stadt Neuwied ins Neuwieder Innenstadtlabor eingeladen hatten. Nach dem Motto der HWK „Vorsprung durch Beratung“ lernten die anwesenden Gründer und Nachfolger Beratungsleistungen kennen, die speziell auf die Bedürfnisse von Existenzgründern im Handwerk zugeschnitten sind.

Als Referenten traten Tobias Klein von der HWK Koblenz und Matthias Dahmen von der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald auf. Sie präsentierten die jeweiligen Beratungskonzepte, die den Teilnehmern helfen sollen, ihre Gründungsvorhaben erfolgreich umzusetzen und dabei typische Stolpersteine zu vermeiden. „Viele wissen gar nicht, dass Sie bei den Kammern und Verbänden kompetente und gleichzeitig kostenlose Beratungsleistungen zu verschiedensten Problemstellungen erhalten können“, bedauert Matthias Dahmen. Tobias Klein ergänzt: „Das A und O ist, dass sich die Unternehmer und Unternehmerinnen frühzeitig bei uns melden, damit wir an der richtigen Stelle ansetzen und unsere Beratungsleistung einbringen können. Umso wichtiger, dass man Leute kennt, die man anrufen kann – damit die Hemmschwelle für eine Beratung möglichst niedrig ist.“

In der anschließenden offenen Fragerunde kamen nicht nur praktische Herausforderungen zur Sprache, sondern auch Erfahrungen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu den bestehenden Leistungen der Institutionen. Eines der Diskussionsthemen – der allseits gegenwärtige Arbeits- und Fachkräftemangel. Alle Beteiligten waren sich einig: Junge Menschen müssen bereits in jungen Jahren für ihren Berufswunsch begeistert werden. Dieser Konsens unterstreicht die Notwendigkeit frühzeitiger Berufsorientierung und gezielter Förderung junger Talente im Handwerkssektor, etwa durch Einbindung von berufsbezogenen Beispielen im Physik- oder Mathematikunterricht. Seitens der Anwesenden wurde ausdrückliche Bereitschaft signalisiert, solche Projekte gemeinsam mit Schulen und Lehrern in Neuwied umzusetzen. Das Interesse der Anwesenden an einer weiteren Veranstaltung war groß. Um den Dialog fortzuführen, planen die Organisatoren noch in 2024 eine weitere Informationsveranstaltung anzubieten.

Zum Innenstadtlabor Neuwied

Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ stellt die Stadt Neuwied für Gründer, Start-ups, Macher und kreative Köpfe Flächen für Pop-up-Store-Konzepte und Veranstaltungsformate zur Verfügung. Das Ziel ist es, die Innenstadt mit kreativen Angeboten zu beleben, die Angebotsvielfalt zu verbessern, neue Konzepte für die Innenstadt zu gewinnen und möglichst eine dauerhafte Ansiedlung in Neuwied zu erreichen. Weitere Infos zum Innenstadtlabor, aktuellen Angeboten und Nutzungsmöglichkeiten unter: www.neuwied.de/innenstadtlabor.

Zum Bild: Tobias Klein von der Handwerkskammer Koblenz präsentierte das Beratungsangebot der HWK beim produktiven Austausch im Innenstadtlabor.

(Foto: Alexandra Rünz)