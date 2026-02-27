Die ersten Vorarbeiten für den geplanten Ausbau der Behringstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental haben bereits Ende Februar begonnen.

Für den Baustart ab Mai 2026 mussten Rodungsarbeiten an den vorhandenen Bäumen und Sträuchern vorgenommen werden. Aufgrund der Brutschutzzeit, welche ab 1. März wieder beginnt, war es zwingend notwendig, dass diese Arbeiten im Vorfeld getätigt werden.

Ersatzpflanzungen werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgenommen – auch am Ende der Maßnahme sind Bäume und Sträucher für die Behringstraße eingeplant.

Die Baumaßnahme selbst wird vom städtischen Tiefbauamt ausgeführt. Neben dem Ausbau der Behringstraße wird im Kreuzungsbereich Behringstraße/ Moselweißer Straße/ Blücherstraße ein Kreisverkehr entstehen. Zudem wird im Auftrag des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz der Kanal erneuert.

Derzeit belaufen sich die Gesamtkosten für das Projekt auf rund 1,5 Millionen Euro, wovon durch das Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz 131.000,00€ an Förderung gezahlt werden.

Bildunterschrift: Die Behringstraße im Ursprungszustand – stand Mitte Februar. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens