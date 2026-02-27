Anmeldung noch bis zum 23. März möglich

Jugendgruppen brauchen für die Umsetzung eigener Ideen neben Engagement oft auch finanzielle Mittel. Die Jugendsammelwoche des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Alexander Schweitzer ermöglicht es jungen Menschen, Spenden für ihre eigene Jugendarbeit zu sammeln und zugleich Projekte im Land zu unterstützen. Auch die Kinderfreundliche Kommune Neuwied ruft Jugendgruppen dazu auf, sich vom 23. April bis 2. Mai 2026 an der landesweiten Sammlung zu beteiligen.

Ob Ferienfreizeit, Gruppenraum, neues Material oder gemeinsame Aktivitäten – vielerorts ist es eine Herausforderung, Vorhaben aus eigener Kraft zu finanzieren. Die Hälfte der gesammelten Spenden bleibt direkt bei der jeweiligen Jugendgruppe und kann eigenständig für Projekte und Anschaffungen verwendet werden. Die übrigen Mittel fließen an den Landesjugendring und unterstützen Vorhaben der Jugendverbände in Rheinland-Pfalz.

„Die Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz zeigt vielfältiges und unablässiges Engagement, das finanziell unterstützt werden muss. Der Ideenreichtum und die Flexibilität der ehrenamtlich Tätigen trägt dazu bei, dass junge Menschen eigene Projekte entwickeln und vorantreiben können“, betont Volker Steinberg, Vorsitzender des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz. „Ich rufe alle Kinder und Jugendliche dazu auf, an der Jugendsammelwoche teilzunehmen und von deren großem Einsatz zu erzählen.“ Ebenso appelliert Steinberg an alle Spenderinnen und Spender: „Bitte unterstützen Sie die Jugendsammelwoche mit Ihrer Spende und helfen Sie dabei, das Ehrenamt junger Menschen in unserem Land weiterhin sichtbar zu machen.“ Auch Bürgermeister Peter Jung ermutigt zur Teilnahme: „Die Jugendsammelwoche ist eine wertvolle Gelegenheit für junge Menschen, eigene Projekte umzusetzen. Ich hoffe, dass sich viele Gruppen beteiligen und ihre Ideen aktiv voranbringen.“

Mitmachen können alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz – unabhängig von einer Mitgliedschaft im Landesjugendring. Die Anmeldung ist noch bis 23. März 2026 unter www.jugendsammelwoche.de möglich. Zwei Wochen vor Beginn erhalten die angemeldeten Gruppen die erforderlichen Unterlagen. Fragen beantwortet beim Landesjugendring Rheinland-Pfalz Petra Becker telefonisch unter 06131 / 96 02 05 oder per E-Mail an becker@ljr-rlp.de.