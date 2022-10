Im Zuge der Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur in der Rizzastraße werden in der kommenden Woche Lichtsignalanlagen umgebaut.

Hierzu wird die Ampel an der Kreuzung Bahnhofstraße / Rizzastraße vom 11.10. bis 13.10.2022 ausgeschaltet sein. Dort wird die Elektrotechnik ausgetauscht und energiesparende LED-Technik montiert sowie neue Signalprogramme zur Radverkehrsführung eingespielt.

Um die Straßenbreite zum Queren der Fußgänger zu reduzieren, werden in der Bahnhofstraße und in der Rizzastraße für diesen Zeitraum jeweils eine Fahrspur eingezogen.

Die Ampeln an den Kreuzungen Löhrstraße / Rizzastraße und Hohenzollernstraße / Rizzastraße werden in der kommenden Woche stundenweise ausgeschaltet. Hier sind geringfügige Änderungen an der Außenanlage bzw. das Einlesen neuer Programme vorgesehen.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen während der Bautätigkeiten und um eine erhöhte Aufmerksamkeit.