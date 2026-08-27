Ein wichtiger Schritt für die Erweiterung der Goethe-Realschule plus ist erreicht: Jüngst wurde das Richtfest für den dreigeschossigen Neubau gefeiert. Anwesend waren neben Oberbürgermeister David Langner und Schul- und Kulturdezernent Ingo Schneider auch Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Mitglieder des Stadtrates, die Schulleitung der Goethe-Realschule plus, Architekt Guido Fries sowie zahlreiche Beteiligte aus der Schulgemeinschaft und der Stadtverwaltung. Mit dem Abschluss der Rohbauarbeiten nimmt das vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Koblenz koordinierte Bauprojekt weiter Gestalt an.

Der Erweiterungsbau ergänzt das bestehende Schulgebäude um moderne Lern-, Aufenthalts- und Verwaltungsbereiche. Ein wesentlicher Bestandteil des Neubaus ist die großzügige Mensa mit Frischkochküche, die künftig ausreichend Platz für die Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb bietet. Darüber hinaus entstehen neue Unterrichtsräume und offene Lernbereiche. Auch ein Grünes Klassenzimmer sowie die Neugestaltung der Schulhofflächen und des Zugangsbereichs sind Bestandteil der Maßnahme.

Oberbürgermeister David Langner betonte anlässlich des Richtfestes die Bedeutung der Investition in einen modernen Schulstandort. Wo sich Schülerinnen und Schüler wohlfühlen, werde auch gerne gelernt. Mit dem Erweiterungsbau entstünden zeitgemäße Rahmenbedingungen für Bildung, Betreuung und gemeinsames Schulleben.

Architekt Guido Fries hob das Richtfest als wichtigen Meilenstein hervor, an dem bereits sichtbar werde, wie sich der Erweiterungsbau künftig in den Schulstandort einfügt. Hier entstehe nicht einfach ein zusätzlicher Baukörper, sondern eine bauliche Ergänzung, die Alt und Neu miteinander verknüpfe.

Auch Schulleiterin Nicole Staehle unterstrich die Bedeutung des Neubaus für die Schulgemeinschaft. Mit der neuen Mensa werde künftig gemeinsames Essen ermöglicht und zugleich entstehe ein Ort der Begegnung. Der Erweiterungsbau trage dazu bei, eine Schule zu schaffen, die zu den Bedürfnissen der Goethe-Realschule plus passe.

Nach den Redebeiträgen richteten auch die beiden Schülersprecherinnen der Goethe-Realschule plus einige Worte an die Gäste. Im Anschluss fand eine Baustellenbegehung mit Sascha Frings vom Büro Fries Architekten statt, bei der die Teilnehmenden einen Eindruck vom aktuellen Baufortschritt erhielten. Bei einem kleinen Imbiss und Gesprächen klang das Richtfest aus.

Mit dem Richtfest ist ein wichtiger Bauabschnitt abgeschlossen. Nachdem am 10. Februar 2025 der symbolische Spatenstich erfolgt war, steht nun der Rohbau. In den kommenden Monaten liegt der Schwerpunkt auf der Herstellung der Gebäudehülle sowie auf dem Innenausbau. Das Gesamtbudget für die Baumaßnahme beträgt rund 15,5 Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt das Projekt mit einer Zuwendung von rund 4,4 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist für Ende 2027 vorgesehen.

Bildunterzeile:

Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (von rechts), Oberbürgermeister David Langner, Schulleiterin Nicole Staehle und Architekt Guido Fries konnten sich beim Richtfest vom Fortgang der Arbeiten am Erweiterungsbau der Goethe-Realschule plus überzeugen. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenztin