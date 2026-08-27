Ein unterhaltsamer Streifzug durch vergangene Jahrzehnte

Lahnstein. Geschichte muss keineswegs trocken sein – schon gar nicht, wenn es um die Lahnsteiner Fastnacht geht. Unter dem Motto „A wie Anekdoten bis G wie Geschichte“ laden die Verantwortlichen des Lahnsteiner Fastnachtsmuseums des Carneval Comités Oberlahnstein (CCO) am Freitag, 25. September 2026 zu einem besonderen Abend ins Theater Lahnstein ein.

Ab 19.11 Uhr dürfen sich die Besucher auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Lahnsteiner Fastnachtsgeschichte freuen. Seltenes historisches Filmmaterial trifft dabei auf persönliche Erinnerungen, spannende Zeitzeugengespräche und zahlreiche Geschichten und Anekdoten aus vergangenen Jahrzehnten.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur Daten und Ereignisse, sondern vor allem die Menschen, die die Lahnsteiner Fastnacht geprägt und mit Leben gefüllt haben. Ihre Erinnerungen und Erzählungen geben einen ganz persönlichen Einblick in die Entwicklung des närrischen Brauchtums und lassen so manches längst vergangene Kapitel wieder lebendig werden.

Kleine humorvolle Schmankerl und manche Begebenheit zum Schmunzeln sorgen dafür, dass neben der Geschichte auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Dabei

sollen nicht nur eingefleischte Karnevalisten angesprochen werden, sondern ebenso Geschichtsinteressierte und alle, die gerne in Erinnerungen an frühere Zeiten schwelgen.

Der Eintritt kostet 9,00 Euro. Tickets sind online unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation am Salhofplatz.

Bildunterzeilen

Der Abend zeigt, wie vielfältig und traditionsreich die fünfte Jahreszeit in Lahnstein ist. (Fotos: Archiv CCO)