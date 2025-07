Am 9. Juli wurde in Arenberg-Immendorf ein bedeutender Meilenstein gefeiert: das Richtfest für das neue Dorfgemeinschaftshaus. Knapp zehn Monate nach dem Spatenstich kamen Oberbürgermeister David Langner, Architekt Jürgen Heyer und Ortsvorsteher Tim Michels, Mitglieder des Ortbeirats und der Stadtratsfraktionen, sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf der Baustelle zusammen, um den erfolgreichen Baufortschritt zu würdigen und einen Ausblick auf das entstehende Gebäude zu geben.

Oberbürgermeister Langner betonte in seiner Ansprache die zentrale Bedeutung des Projekts für den Stadtteil: „Mit dem neuen Dorfgemeinschaftshaus schaffen wir einen Ort, der Begegnung, Austausch und bürgerschaftliches Engagement fördert. Die Stadt investiert hier ganz bewusst in den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort – in eine lebendige Nachbarschaft und in eine gute Zukunft für unsere Stadtteile.“

Ortsvorsteher Michels zeigte sich in seiner Rede dankbar für das Engagement aller Beteiligten und unterstrich den verbindenden Charakter des Projekts: „Dieser Neubau entsteht genau an der Schnittstelle von Arenberg und Immendorf. Es wird unsere beiden Ortsteile näher zusammenbringen.“ Zudem dankte er ausdrücklich dafür, dass mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses die Möglichkeit geschaffen wurde, einen solchen Ort der Begegnung entstehen zu lassen.

Architekt Heyer, gab zunächst einen Überblick über die bisherige Bauphase und sprach im Anschluss den traditionellen Richtspruch. Besonders hob er die nachhaltige Bauweise des Gebäudes hervor, das in energieeffizienter Passivhausbauweise errichtet wird. Zudem bedankte er sich bei allen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz den Bau engagiert vorantreiben.

Im Anschluss an den offiziellen Teil konnten die Teilnehmenden die Baustelle besichtigen. Dabei konnten erste Eindrücke vom Innenleben des künftigen Hauses gewonnen werden. Das Gebäude wird über einen großzügigen, barrierefreien Eingangsbereich verfügen, der in einen flexibel nutzbaren Veranstaltungssaal übergeht. Eine mobile Trennwand erlaubt die Teilung in zwei separate Bereiche. Ergänzt wird das Raumkonzept durch Nebenräume sowie eine Teeküche. Im Außenbereich ist ein Vorplatz mit PKW- und Fahrradstellplätzen geplant, der auch als Treffpunkt genutzt werden kann. Nach außen fügt sich der eingeschossige Bau harmonisch in das Ortsbild ein – mit einer markanten Holzvorhangfassade am Eingang sowie anthrazitfarbenen Fensterrahmen und Attikablechen, die dem Haus eine moderne, aber zugleich warme Ausstrahlung verleihen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der ökologischen Ausrichtung des Projekts: Das Dach wird begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die von der KO-Solar-GmbH errichtet wird. So leistet das Dorfgemeinschaftshaus nicht nur einen Beitrag zum sozialen, sondern auch zum klimafreundlichen Stadtteilleben.

Die Gesamtkosten des Neubaus belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Gefördert wird das Projekt mit rund 470.000 Euro aus dem rheinland-pfälzischen Modellvorhaben „Stadtdörfer“. Dieses zielt darauf ab, die Lebensqualität in den Koblenzer Orts- und Stadtteilen nachhaltig zu stärken – insbesondere durch die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, sozialen Zusammenhalts und eigenständiger Weiterentwicklung vor Ort.

Die Bauleitung liegt beim Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Koblenz. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant.

Fotos: Stadt Koblenz/Kim Köhler

Bildunterschrift 1: Oberbürgermeister David Langner (rechts) mit dem Sachgebietsleiter für Planung und Projekte des Zentralen Gebäudemanagements Konstantin Duderstaedt (Mitte) und Projekteleiter des Zentralen Gebäudemanagements Lawand Sammo (links) beim Richtfest für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Arenberg/Immendorf.