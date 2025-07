Die jährliche Schiffstour auf dem Rhein des Sozialamts der Stadtverwaltung Koblenz ist unter Seniorinnen und Senioren eines der besonders beliebten Angebote im Sommer. Mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Fahrt auch in diesem Jahr wieder innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Traditionell begrüßten Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs die Gäste zu Beginn und begleiteten sie auf einem Teil ihrer Fahrt nach Boppard.

Musikalisch untermalte die Schifffahrt das 13-köpfige Ensemble des Männergesangvereins Sankt Sebastian mit vier Medleys altbekannter Lieder rund um den Rhein, Wein und die Schifffahrt. In ausgelassener Atmosphäre verbrachten die Seniorinnen und Senioren einige gesellige Stunden und nutzten den Halt in Boppard für einen ausgiebigen Landgang. Die Schiffstour auf dem Rhein ist neben weiteren Veranstaltungen, wie dem „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ zum Karneval in Kooperation mit der AKK Koblenz und dem Volksliedernachmittag ein niedrigschwelliges Angebot der Stadtverwaltung Koblenz, um Seniorinnen und Senioren weiter zusammen zu bringen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Unterstützt wurde die Veranstaltung zudem von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, die die Fahrt zur Sicherung der medizinischen Versorgung an Bord begleiteten.

Die nächste Veranstaltung des Sozialamtes der Stadt Koblenz ist der Volksliedernachmittag für Jung und Alt. Dieser findet am 09. September 2025 in der Rhein-Mosel-Halle statt. Nähere Informationen hierzu werden in Kürze auf der städtischen Homepage und über die lokale Presse veröffentlich.

Foto 1 (Stadt Koblenz/Eva-Marie Schwarzer): Der Männergesangverein Sankt Sebastian begleitete die Schifffahrt für Seniorinnen und Senioren des Sozialamts musikalisch mit altbekannten Medleys.

Foto 2 (Stadt Koblenz/Eva-Marie Schwarzer): Oberbürgermeister David Langner (3.v.r.) und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (3.v.l.) bedankten sich im Rahmen der Schifffahrt für Seniorinnen und Senioren bei den ehrenamtlichen Helfern des DRKs für die Sicherung der medizinischen Versorgung während der Fahrt.

Sechs Personen stehen im Halbkreis auf einem Schiff. Sie lächeln in die Kamera. Darunter sind ehrenamtliche Helfer des DRKs und Oberbürgermeister David Langner sowie Bürgermeisterin Ulrike Mohrs.