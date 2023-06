Nachdem die Literaturtage unter anderem in Kaiserslautern, Trier und Mainz stattfanden, gastieren die Rheinland-Pfälzischen Literaturtage 2023 erneut in Koblenz, um literarische Entdeckungen und Verortungen vorzustellen. Der Verband Deutscher Schriftsteller und das

e. V. stellen gemeinsam mit dem Kulturdezernat Koblenz ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das die regionale Literaturszene der Stadt Koblenz abbildet. „Literarische Größen finden sich, wenn man die Aufmerksamkeit aufbringt, vor Ort und müssen nicht immer in weiter Ferne gesucht werden.“ Mit dieser Einstellung und dem entsprechenden Engagement widmet sich der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftsteller in Rheinland-Pfalz Ferhat Cato der Hervorhebung regionaler Kulturschaffender. Diesen Akzent setzte zugleich die Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz und betont, dass „Lesen im Rahmen gemeinsamer Veranstaltungen einen sozialen Rahmen schafft und gleichzeitig einen wertvollen Austausch anregt. Wir sind stolz, die Rheinland-Pfälzischen Literaturtage in Koblenz verorten zu können und neben der Begegnung mit unterschiedlichen Orten und Perspektiven, die Anregung von Dialogen mittels Literatur zu schaffen.“

In einer gemeinsamen Pressekonferenz, die zusätzlich das bevorstehende Projekt „StadtLesen“ in Koblenz vorstellte, wurde das Vorhaben dieses innovativen Literaturformats in einer literarischen Entdeckung sowie Weiterentwicklung der Koblenzer Literaturlandschaft verdeutlicht. Vom 14. bis 18. Juni 2023 werden insofern literarische Veranstaltungen diverser Gattungen an verschieden Orten der Stadt eine Möglichkeit bieten, Leseinteresse, Anreize sowie regionale Literaturbegegnungen zu bilden.

Durch eine Inszenierung der freien Theatergruppe „Die Findlinge“ wird die Veranstaltungsreihe in der StadtBibliothek Koblenz eröffnet und schließlich kulinarisch mit einem Bücherfrühstück und Lyrik-Picknick am letzten Tag beendet. Dazwischen haben Literaturbegeisterte die Möglichkeit, an einer abendlichen Kriminacht teilzunehmen, einer Einführung in das Kreative Schreiben beizuwohnen, einen Literaturspaziergang entlang des Rheins zu genießen oder literarisch in die Vergangenheit einzutauchen. Folglich begrenzt sich das Konzept nicht auf ein reines Leseformat, sondern vereint vielfältige Ansätze zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Den bibliophilen Kern der Veranstaltungsreihe bildet unterdessen die Lesung der Schriftstellerin und Breitbachpreisträgerin Ursula Krechel, die einen Einblick in ihren Roman „Der Übergriff“ bietet und somit weiblichen Widerstand thematisiert. Aus dem abwechslungsreichen Vorhaben stellt dies allerdings nur einen Ausschnitt dar und zeichnet wiederum die literarische Fülle des folgenden Programms ab:

Mittwoch, 14.06

18:00 Uhr: Eröffnung mit Unterstützung der Theatergruppe „Die Findlinge“; StadtBibliothek

20:00 Uhr: Kriminacht mit Gabriele Keiser, Anja Balschun, Dieter Aurass und Jörg Schmitt-Kilian; Forsthaus Kühkopf

Donnerstag, 15.06

16:00 Uhr: Schreib-Workshop; Landesbibliothekszentrum

18:00 Uhr: Lesung zu Gedenken des Koblenzer Verlegers Dietmar Fölbach; Schützenstraße 44

20:00 Uhr: Frauenlesung; Koblenzer Sektmuseum

Freitag, 16.06

16:00 Uhr: Ehrung Preisträger des Schreibwettbewerbs; im Großen Rathaussaal

17:00 Uhr: Vorstellung literarischer regionaler Gruppen; im Großen Rathaussaal

20:00 Uhr: Lesung Ursula Krechel au „Der Übergriff“; Stadttheater

Samstag, 17.06

10:00 Uhr: Kinder-Kamishibai-Workshop; Mittelrhein-Museum

13:00 Uhr: Familienlesung S. Sagenroth aus „Road-Movie“; StadtBibliothek

17:00 Uhr: Literaturspaziergang; Deutsches Eck

20:00 Uhr: Historische Erzählungen; Haus Metternich

Sonntag, 18.06

10:00 Uhr: Bücherfrühstück; Diehl’s Hotel

16:00 Uhr: Lyrik-Picknick; Festungswiesen Ehrenbreitstein

Tickets zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es online auf www.vs-rlp.de, per E-Mail an kulturwerk.rlp@gmail.com, telefonisch über 0171 68 10800 oder an der Tageskasse.

Detaillierte Informationen und einen Eindruck von diesem besonderen Format erhalten Sie außerdem unter http://www.vs-rlp.de/rheinland-pfaelzische-literaturtage-in-koblenz/.