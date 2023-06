Der Kreisverband der Koblenzer GRÜNEN und Carl-Bernhard von Heusinger, GRÜNER Landtagsabgeordneter aus Koblenz, laden für den 10. Juni ein zum Tag der Offenen Tür. Die Veranstaltung findet in der Hohenzollernstr. 137 (Südliche Vorstadt) statt. Dort befinden sich sowohl die Kreisgeschäftsstelle der Koblenzer GRÜNEN als auch das Wahlkreisbüro von Heusingers.

Ab 14:00 Uhr erhalten interessierte Besucher*innen die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und in den persönlichen Austausch mit dem Kreisvorstand und Carl-Bernhard von Heusinger zu treten.

Den thematischen Schwerpunkt der Veranstaltung bildet das Thema „Radverkehr in Koblenz“. Hierzu wird Tobias Weiß-Bollin, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Koblenz, einen Überblick über aktuelle Planungen der Stadt geben. Gregor Höblich, Radverkehrsplaner und Mitglied des Thementeams Radverkehr der Koblenzer GRÜNEN, spricht im Anschluss über GRÜNE Ideen zur Verbesserung der

Radwegeinfrastruktur in Koblenz.

Nach den Vorträgen besteht für alle Anwesenden die Möglichkeit, bei kühlen Getränken, veganem Fingerfood und musikalischer Untermalung durch den Koblenzer Beatmaker JoDu miteinander ins Gespräch zu kommen. „Wir freuen uns auf die Veranstaltung, spannende Diskussionen und natürlich auf die interessanten Vortragsinhalte unserer beiden Referenten“, sagt Carl-Bernhard von Heusinger. Kim Theisen, Sprecherin des Vorstands der GRÜNEN Koblenz, ergänzt: „Der Tag der Offenen Tür bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere politische Arbeit besser kennenzulernen. Dies ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen den Tag nutzen, um im engen Austausch mit den Bürger*innen über verschiedenste Themen sprechen.“

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Tag der Offenen Tür teilzunehmen. Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung per Mail an info@gruene-koblenz.de gebeten.