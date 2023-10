Neuwieder Repair Café haucht alten Geräten neues Leben ein

Wer kennt das nicht? Kaffeemaschinen, Staubsauger, Toaster & Co geben nach ein paar Jahren der Benutzung den Geist auf und müssen ersetzt werden. Das ist zwar jedes Mal ärgerlich, aber so ist eben der Lauf der Dinge, denkt man in der Regel. Aber ist ein defektes Gerät wirklich immer ein Fall für die Tonne?

Nein, finden das Quartiermanagement der Sozialen Stadt, der Verein „ReThink“ und das Mehrgenerationenhaus Neuwied. Aus diesem Grund haben sie sich schon im Sommer zusammengesetzt und den Plan gefasst, ein Repair Café ins Leben zu rufen. Nun war es endlich so weit: Das Repair Café ist an den Start gegangen – und das mit riesigem Erfolg. Die Nachfrage war so groß, dass Interessierte auf die in regelmäßigen Abständen geplanten Folgetermine verwiesen werden mussten. Und bereits bei der Auftaktveranstaltung im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, konnte einigen vermeintlich ausgedienten Alltagsgegenständen wieder neues Leben eingehaucht werden. Allen Anwesenden war der Spaß an der Sache deutlich anzumerken, auch wenn nicht jedes defekte Gerät auf Anhieb wieder zum Laufen gebracht werden konnte: Teilweise wurden Ersatzteile benötigt – in diesen Fällen ist die Reparatur jedoch nur auf einen der Folgetermine aufgeschoben. Für einen reibungslosen und geordneten Ablauf sorgten engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, denen das Organisationsteam seinen besonderen Dank ausspricht.

An den erfolgreichen Auftakt des Repair Cafés wollen alle Beteiligten natürlich anknüpfen. Deshalb stehen die nächsten Termine bereits fest: Am 25. Oktober wird von 18 bis 20 Uhr im Stadtteiltreff getüftelt, am 8. November zur selben Uhrzeit im Pfarrheim St. Margaretha in Heimbach-Weis, Burghofstraße 1A. Die Veranstaltung wird künftig an jedem zweiten Mittwoch im Monat in Heimbach-Weis und an jedem vierten Mittwoch im Neuwieder Stadtteiltreff stattfinden. Wer also noch defekte technische Geräte bei sich zuhause rumliegen hat oder wer sich selbst gerne am Tüfteln und Reparieren probieren und sich für die gute Sache einbringen möchte, ist herzlich eingeladen: Anmeldungen sind beim Stadtteilbüro unter 02631-863070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@stadt-neuwied.de möglich.

Bildunterschrift (Foto: Alexandra Heinz):

Unter großer Beteiligung und mit tatkräftigem Einsatz konnten bei der Auftaktveranstaltung des Neuwieder Repair Cafés bereits einige vermeintlich defekte Geräte wieder zum Laufen gebracht werden.