Zum 1. September trat Miriam Nass die Nachfolge des pensionierten Försters Joachim Mader im Stadtwald Koblenz an

Das Team der Forstleute, das den Stadtwald Koblenz betreut, ist wieder komplett. Am 1. September trat die 27-jährige Miriam Nass ihren Dienst beim Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement der Stadt Koblenz an. Sie übernimmt die Leitung des Forstreviers Kühkopf und betreut somit gemeinsam mit ihren Kollegen Marc Brombach, Forstrevier Remstecken, und Maternus Dötsch, Forstrevier Rechte Rheinseite, den rund 2500 Hektar großen Stadtwald.

Als Tochter eines Försters im Forstamt Boppard hatte sie schon früh Berührungspunkte mit dem Wald, der Natur und der Umwelt. Nach ihrem Abitur, das sie am Kant-Gymnasium Boppard absolvierte, zog es sie zunächst nach Mysore in Indien. Dort leistete sie neun Monate einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in einem Bildungs- und Landwirtschaftsprojekt ab. Eine spannende Zeit mit vielen prägenden Erfahrungen, die dazu führte, dass sie sich für das Bachelorstudium „Waldwirtschaft und Umwelt“ an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg entschied. Dieses schloss sie im Juni 2020 erfolgreich ab. Sie wollte als Försterin in Rheinland-Pfalz tätig sein, doch zuvor Praxiserfahrung im Bereich Arten- und Naturschutz sowie unterschiedlichen forstlichen Betrieben sammeln. So arbeitete sie als studentische Hilfskraft für die Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg, wie auch als Tutorin für zoologische Exkursionen an der Albert-Ludwigs-Universität. Aufgaben im Bereich der Betriebsinventur und der Waldbiotopkartierung für Forstdienstleister sowie die Betreuung von Schutzgebieten beim BUND Naturschutzzentrum Radolfzell-Möggingen gehörten ebenso zu ihren Tätigkeiten.

Im Oktober 2021 begann Miriam Nass schließlich ihr Anerkennungsjahr als Forstinspektoranwärterin im Forstrevier Macken. Während dieses Jahres sammelte sie sowohl praktische als auch theoretische Erfahrungen bezüglich der Arbeitsabläufe bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. Ihre Zeit beim Forstamt Koblenz bereitete sie erfolgreich auf ihre Abschlussprüfung vor, die sie mit Bravour bestand. Nach der Übernahme in den Landesdienst war sie in den Forstämtern Koblenz, Adenau und Ahrweiler mit unterschiedlichen Aufgaben betraut, bevor sie nun in den Kommunaldienst der Stadt Koblenz wechselte.

Miriam Nass hegt eine besondere Leidenschaft für eine ökologisch nachhaltige Waldwirtschaft und setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass der Koblenzer Stadtwald seinen Schutz-, Nutz- und Erholungszwecken in vollem Maße gerecht wird. Mit ihrem Engagement und ihrer fachlichen Expertise wird sie zweifellos eine wertvolle Bereicherung für das Team des Stadtwaldes Koblenz sein.

Das Foto (von Hermann Schneider) zeigt die neue Leiterin des Forstreviers Kühkopf Miriam Nass.