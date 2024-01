Seit März 2023 hat die Stadt Koblenz ein eigenes Fahrradparkhaus mit derzeit 220 Stellplätzen am Hauptbahnhof. In den ersten zehn Monaten hat das neue Angebot bereits eine Auslastung von fast 50 Prozent erreichen können. Um zukünftig unter anderem den Nutzerinnen und Nutzern des Fahrradparkhauses ein Komplettangebot zu bieten, wird seit wenigen Tagen ein zusätzlicher Service vor Ort angeboten: Der Fahrradladen „Micha’s Rad-Atelier“ um Geschäftsführer Gaston Wolff, dessen Hauptgeschäft in der Hohenzollernstraße in Koblenz zu finden ist, hat eine Zweigstelle am Fahrradparkhaus eröffnet.

„Die Servicestation ist ein weiterer Baustein im Konzept einer fahrradfreundlichen Stadt“, freute sich der für den Radverkehr zuständige Baudezernent Bert Flöck bei der Eröffnung des neuen Angebots am Fahrradparkhaus. Auf insgesamt 128 Quadratmetern Laden- und Werkstattfläche, die barrierefrei sowohl vom Bahnhofsplatz als auch direkt aus dem Fahrradparkhaus heraus erreichbar sind, können Nutzerinnen und Nutzer des Fahrradparkhauses genauso wie auch alle anderen Radenthusiasten, Touristen und Co. ab sofort den Service rund um das eigene Fahrrad in Anspruch nehmen. Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr können kleine und schnelle Reparaturen von normalen Fahrradrädern, E-Bikes oder Pedelecs aller Marken genauso erledigt werden, wie Inspektionen oder aufwendigere Reparaturen von „Kellerrädern“ auf Terminbasis. Zudem bieten mit Kai Brombach und Oliver Faster zwei Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung im Fahrradhandel vor Ort auch Beratung und Verkauf von neuen Rädern, Ersatzteilen und Fahrradzubehör an. Auch eine Abgabe der Fahrräder außerhalb der Geschäftszeiten über einen gesicherten Briefkasten ist vorgesehen.

Für Bert Flöck stimmt das Gesamtpaket, wie er sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Micha’s Rad-Atelier einen zuverlässigen Partner finden konnten. Es ist insgesamt ein Glücksfall, dass Gaston Wollf bereit ist, die Fahrradservicestation ab sofort zu betreiben. Für alle Fahrradfahrenden ist es nunmehr eine gute Kombination, die wir mit dem Fahrradparkhaus und der Servicestation anbieten können.“

Auch Gaston Wolff freut sich, dass es nunmehr endlich los geht mit der neuen Servicestation für Fahrräder am Hauptbahnhof. „Morgens gebracht, abends gemacht ist unser Ziel für Wartungen und leichte Reparaturen. Wir möchten so viele Fahrräder wie möglich am selben Tag abfertigen, weil die Leute ihr Fahrrad brauchen, wie wir aus Erfahrung wissen“, so Wolff.

Weitere Informationen zur neuen Fahrradservicestation am Fahrradparkhaus in Koblenz gibt es im Internet unter www.koblenz.de/fahrradparkhaus oder unter www.rad-atelier.de sowie per E-Mail an bahnhof@rad-atelier.de oder telefonisch unter 0261/97373599.

Bildunterzeilen:

Gruppenfoto_Servicestation:

Die beiden Mitarbeiter Oliver Faster (von links) und Kai Brombach sowie Gaston Wolff als Geschäftsführer von Micha´s Radatelier betreiben ab sofort die Servicestation am Fahrradparkhaus am Koblenzer Hauptbahnhof, worüber Baudezernent Bert Flöck (rechts) sehr froh ist. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Einblick_Werkstatt:

Die neue Servicestation am Fahrradparkhaus am Koblenzer Hauptbahnhof bietet ab sofort unter anderem Fahrradreparaturen an. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf