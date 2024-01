Vereine können fortlaufend weitere Angebote einreichen

Für Kinder und Jugendliche, die Freizeitbeschäftigungen, spannende Workshops oder Ferienfreizeiten im noch jungen Jahr 2024 suchen, bietet der Online-Freizeitplaner 2024 eine praktische Übersicht. Die Neuwieder Jugendämter von Stadt und Kreis haben den Planer erneut in Zusammenarbeit aufgelegt. Seit Anfang Januar ist er auf der Homepage des Kreises online. Der Online-Freizeitplaner für Kinder und Jugendliche ist abrufbar unter: www.kreis-neuwied.de/freizeitplaner.

„Mit dem Freizeitplaner zeigen beide Jugendämter einmal mehr, dass sie mit Herz und Verstand darauf hinwirken, Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen“, freut sich Landrat Achim Hallerbach und auch Oberbürgermeister Jan Einig spart nicht an Lob: „Wir haben hier erneut einen Katalog voller spannender Angebote vorliegen und wünschen uns natürlich, dass davon nun reger Gebrauch gemacht wird“.

Inhaltlich umfasst der Freizeitplaner wie schon in den vergangenen Jahren Veranstaltungen, die außerhalb der Ferien liegen und die keine Vereinsmitgliedschaft voraussetzen, sowie Aktionen und Freizeiten in den Schulferien. Übersichtlich aufgeführt finden Nutzerinnen und Nutzer vielfältige Freizeitangebote, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Kreativ- und Sport-Workshops sowie Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs. Ein ausführliches Adressverzeichnis gibt zudem Auskunft über Jugendpflegen, Beratungsstellen, Vereine und Verbände in der Umgebung.

Es ist auch im Laufe des Jahres noch möglich, Mitteilungen über Angebote, die keine Vereinsmitgliedschaft erfordern, einzureichen. Auch Eintragungen in den Adressteil können noch vorgenommen werden. Die jeweilige Meldung erfolgt über die Online-Formulare unter www.kreis-neuwied.de/fp24-formulare. Zudem eine Bitte: Wenn im Laufe des Jahres Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen oder sich Änderungen ergeben, genügt seitens der Organisatoren eine Mitteilung an die Jugendämter. So können alle Akteure gemeinsam die Aktualität des Online-Freizeitplaners gewährleisten.

Weitere Informationen sind erhältlich beim städtischen Kinder- und Jugendbüro, Telefon 02631 802 170, oder bei der Kreisjugendpflege, Tel. 02631 803 442.

Bildunterzeile: Stellten des Freizeitplaner 2024 vor: Landrat Achim Hallerbach, Alicia Röhl und Mario Seitz (Big House Neuwied), Simone Höhner & Gjeneta Alijaj (Kreisjugendamt Neuwied) und Oberbürgermeister Jan Einig (von rechts) Foto: Thomas Herschbach