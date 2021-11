Vom 17. November bis etwa 10. Dezember 2021 werden in der Gerichtsstraße in Höhe der Karmeliterstraße punktuell notwendige Reparaturarbeiten am Hauptkanal durchgeführt.

Der Baustellenbereich Gerichtsstraße Nr.1 bis zur Karmeliterstraße muss dazu voll gesperrt werden. Die Tiefgarage „Görresplatz“ kann in diesem Zeitraum ohne Einschränkungen genutzt werden.

Eine Umleitung für Bewohnerschaft und Kundschaft der Tiefgarage ist ausgeschildert. Fuß- und Radverkehr werden nicht eingeschränkt.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz