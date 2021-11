100.000 Brötchentüten bekennen Farbe: die Farbe orange. Orange als leuchtende und optimistische Farbe für eine Zukunft frei von Gewalt an Frauen und Mädchen, die Kampagnenfarbe der UN Women. Dank der Bäckerei Hoefer werden alltägliche Brötchentüten so zu Botschaftern, machen aufmerksam auf das Gewalt-Problem in engen sozialen Beziehungen, verbreiten die so wichtige Hilfstelefonnummer 08000 116 016 und läuten den Countdown zum Aktionsabend des 25.11. um 17.30 Uhr am Deutschen Eck Koblenz ein.

Weltweit erleuchten an diesem Abend, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, bedeutende Gebäude und markante Orte in orange. So auch über 20 Gebäude in Koblenz auf Initiative der Koblenzer Serviceclubs Inner Wheel, Rotary Koblenz-Mittelrhein, Soroptimist International, Zonta Koblenz und Zonta Koblenz Rhein Mosel zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Koblenz und vielen Unterstützern aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Polizei, Ehrenamt, Sozialwesen und den Koblenzer Anlaufstellen für betroffene Frauen und Mädchen. Weitere Informationen zur öffentlichen Veranstaltung am 25.11. um 17.30 Uhr am Deutschen Eck sowie zur Liste aller in Koblenz orange erstrahlenden Gebäude auf Facebook und Instagram unter #Orangeday_Koblenz sowie unter orangetheworld.com (ab 17.11.)

Akute Hilfe für betroffene Frauen und Mädchen ist 24 Stunden täglich über sieben Tage die Woche in 17 verschiedenen Sprachen erreichbar unter: 08000 116 016. Regional hilft bei sexualisierter Gewalt der Frauennotruf Koblenz: 0261 35000.

Übergabefoto v.li.n.re.:

Dorothea Wagner (Soroptimist International), Kristina Lambert und Elke Hofacker (Zonta Koblenz Rhein-Mosel), Elke Düing (Rotary Koblenz-Mittelrhein), Tobias Kröber und Christian Hoefer (Geschäftsführer Bäckerei Hoefer), Ulli Piel (Zonta Koblenz) und Christa Kröber (Inner Wheel Koblenz).