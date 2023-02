Zahlreiche Möglichkeiten, um auf lebendige Art Kulturen und Sprachen kennenzulernen, bietet die vhs Neuwied regelmäßig. Jetzt starten beispielsweise viele Kurse, um Spanisch oder Englisch zu lernen. So bietet Nuria Lopez de Wurm ab dem 2. März immer donnerstags um 9 Uhr einen regulären Spanischkurs für Anfänger an. Ebenfalls donnerstags vormittags um 10.35 Uhr ist der spezielle Kurs „Spanisch für die Reise“ buchbar. Teilnehmer, die es bevorzugen, bequem online von zu Hause eine Sprache zu lernen, können diesen Kurs aber auch ab Montag, 27. Februar, als Abendkurs belegen. Wer schon immer mal Englisch lernen wollte, kann dies in Zukunft samstags ab dem 4. März um 14 Uhr in Angriff nehmen. Nach dem Kurs von Angelina Pfeifer können die Teilnehmenden vertraute und alltägliche Ausdrücke verstehen und verwenden. Sich selbst und andere vorstellen oder auch anderen Leuten Fragen stellen, sind dann ebenfalls kein Problem mehr.

Anmeldungen für die Kurse sind bei der vhs Neuwied telefonisch unter 02631 802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder online unter www.vhs-neuwied.de möglich.