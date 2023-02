Welche Auswirkungen hat die Erderwärmung auf das Wetter und die Hochwassergefahren an Rhein und Wied? Ist der Neuwieder Deich auch in Zeiten des Klimawandels noch hoch genug? Und wie ist die Lage entlang der Wied – ganz ohne Deich? Auf diese Fragen und weitere versucht Wilfried Hausmann, langjähriger Leiter des Amtes für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz der Stadt Neuwied, am Mittwoch, 1. März, Antworten zu geben. Zu dieser Veranstaltung lädt die vhs Neuwied um 15 Uhr in das vhs-Hauptgebäude, Heddesdorfer Str. 33, ein. In seinem ausführlichen Vortrag „Leben an Rhein und Wied in Zeiten des Klimawandels“ spannt Hausmann den Bogen von den Anfängen der Stadt Neuwied in der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zu den nachteiligen Folgen des Klimawandels im 21. Jahrhundert.

Die Veranstaltung ist Teil des „Forum aktive Ältere“. Darin bietet die vhs Neuwied ganzjährig interessante und abwechslungsreiche Vorträge, Kurse und Exkursionen an. Für Inhaber des Ausweises „Aktive Ältere 2023/1“ ist dieser Vortrag somit kostenfrei. Wer keinen Teilnehmerausweis besitzt, zahlt an der Tageskasse 6 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-neuwied.de, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 5510.