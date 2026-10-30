Im Theater Lahnstein wird das Publikum zum Fluggast

Lahnstein. „Herzlich willkommen an Bord! Bitte schnallen Sie sich an und stellen Sie Ihre Lachmuskeln auf Turbulenzen ein!“ Mit dem Musical Lahnrock Airways ist im Theater Lahnstein eine Fluggesellschaft gestartet, bei der garantiert nicht alles nach Plan läuft. Neben Turbulenzen in luftiger Höhe gibt es Wortwitz, starke Stimmen und eine Crew, die bestens miteinander harmoniert.

Die Geschichte dreht sich um die drei Flugbegleiter Petra, Bibi und Maurice, die nach ihrer fristlosen Kündigung in ihrer Heimatstadt Lahnstein landen. Dort begegnen sie der Metzgerin Frau Bögel, die überraschend ein Millionenvermögen geerbt hat. Gemeinsam kommen die vier auf die Idee, eine eigene Fluggesellschaft zu gründen: Lahnrock Airways.

Auf der Bühne stehen Nadine Kühn als Petra, Eva Schütz als Bibi, Tim Stolberg als Maurice und Silva Heil als Frau Bögel. Die vier überzeugen sowohl schauspielerisch als auch mit starken Stimmen und abwechslungsreichen Songs, die von mitreißenden Nummern bis zu ruhigeren, gefühlvollen Momenten reichen. Auch die zahlreichen Anspielungen auf Lahnstein kommen beim Publikum gut an und sorgen für viele Lacher.

Neben der gesanglichen Stärke glänzt das Ensemble mit spürbarer Spielfreude und energiegeladenen Tanzeinlagen. Der Schlagabtausch unter den Akteuren sitzt auf den Punkt und bringt den humorvollen Charakter der Rollen zur Geltung. Überdrehte Slapstick-Momente und dynamische Gruppentänze runden die Performance zu einem mitreißenden Gesamtkunstwerk ab.

Im zweiten Akt wird es besonders turbulent: Das Theater verwandelt sich in eine Flugzeugkabine und die Zuschauer werden kurzerhand zu Fluggästen. Aus dem Cockpit melden sich Karl Krämer als Captain Hans Peter Otto und Lukas Sauer als Co-Pilot Kevin, die als animierte Figuren zu sehen sind. Statt der üblichen monotonen Einweisung gibt es für die frisch gebackenen Passagiere eine gerappte Instruktion zum neuesten Stand der Bordvorschriften. Und das ist auch nötig, denn unvorhergesehene Turbulenzen wirbeln den Probeflug gewaltig durcheinander.

Wer wissen möchte, ob Lahnrock Airways nach all den Turbulenzen wieder festen Boden unter die Räder bekommt, kann noch bis zum 2. Dezember 2026 im Theater Lahnstein an Bord gehen. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.theaterlahnstein.de

Bildunterzeilen:

Bild 1: Die Crew von Lahnrock Airways sorgt mit starken Stimmen, Tanzeinlagen und viel Humor für Unterhaltung im Theater Lahnstein.