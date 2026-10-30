Wie fahrradfreundlich ist Koblenz? Macht Radfahren in Koblenz Spaß oder ist es eher stressig? Wie sicher fühlen sich Radfahrende im Alltag und wo muss sich etwas verbessern?

Noch bis Montag, 30. November, haben alle Koblenzerinnen und Koblenzer die Gelegenheit, ihre Erfahrungen beim ADFC-Fahrradklima-Test 2026 einzubringen.

Neben Erwachsenen sind in diesem Jahr erstmals auch Kinder und Jugendliche mit einer eigenen Befragung angesprochen.

Eine Registrierung oder die Angabe einer E-Mail-Adresse ist nicht mehr erforderlich. Mit wenigen Klicks können Interessierte ihre Meinung noch einfacher einbringen.

Beim letzten Fahrradklima-Test im Jahr 2024 konnte sich Koblenz in seiner Größenklasse erneutverbessern. Die Stadt möchte diesen Weg fortsetzen und die Bedingungen für den Radverkehr Schritt für Schritt weiterentwickeln. Dafür ist die Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger wichtig: Was läuft bereits gut? Wo besteht noch Verbesserungsbedarf?

Jetzt am ADFC-Fahrradklima-Test 2026 unter www.fkt.adfc.de teilnehmen. Jede Einschätzung ist wichtig.

Bildunterzeile:

Viele Maßnahmen für den Radverkehr wurden in der Vergangenheit in Koblenz bereits umgesetzt, wie dieser grüne und durchgehende Sicherheitstrennstreifen zwischen Radweg und Bundesstraße 416 zwischen Güls und Metternich. Wie Maßnahmen wie diese ankommen, soll der ADFC-Fahrradklima-Test 2026 zeigen, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen aufgerufen sind. Foto: Ralph Emmerich/Stadt Koblenz