Deutschlands Rallye-Elite kehrt am 15. und 16. Juni zurück in die Eifel-Mosel-Region. Die dritte Auflage der Rallye ADAC Mittelrhein findet erstmalig an einem Samstag und Sonntag statt.

Der vierte Lauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) 2024 bietet den Motorsport-Fans rund um Föhren bei Trier packenden Rallye-Sport vor malerischer Weinbergkulisse.

Der Vorjahressieger Marijan Griebel hat die Titelverteidigung fest im Visier und geht mit seinem Co-Piloten Tobias Braun im Škoda Fabia RS Rally2 auf Punktejagd. Der Hahnweilerer kann sich 2024 gleich über drei Heimrallyes freuen: die 34. Hunsrück Rallye, die Rallye ADAC Mittelrhein und die ADAC Saarland-Pfalz Rallye liegen für den 34-Jährigen quasi vor der Haustür. „Der DRM-Kalender liegt mir mit drei Läufen in meiner Heimat sehr, entsprechend freue ich mich ausgesprochen auf die Saison 2024“, erklärt Griebel.

Die Rallye ADAC Mittelrhein 2023 war geprägt von intensiven Herausforderungen, hohen Temperaturen und historischen Rallye-Momenten. Temperaturen von über 30 Grad machten die Rallye zu einem echten Härtetest für Fahrer und Fahrzeuge.

Trotz der widrigen Bedingungen triumphierten Marijan Griebel und Co-Pilot Tobias Braun und sicherten sich den Gesamtsieg beim dritten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft. Christian Riedemann und Nico Otterbach belegten den zweiten Platz, gefolgt von Philip Geipel und Katrin Becker auf Rang drei.

In diesem Jahr dürfen sich die Fans außerdem auf die Euro Rallye Trophée (ERT) und die Youngtimer Rallye Trophy freuen im. Die Youngtimer Rallye Trophy verspricht eine einzigartige Zeitreise in die Motorsport-Ära der 70er und 80er Jahre. Fahrzeuge wie der NSU TT, der Opel Kadett GT/E und der Ford Escort RS 2000 werden auf den Strecken um den Klassensieg kämpfen. Gruppe 5 Porsche und BMW M3, die einst in der Deutschen Rennsport Meisterschaft und der DTM für Furore sorgten, werden die Zuschauer mit historischem Motorsport begeistern.

Derzeit verhandeln die Veranstalter über die Teilnahme weiterer Prädikate, um das Teilnehmerfeld noch abwechslungsreicher zu gestalten.

Die Rallye ADAC Mittelrhein 2024 verspricht wieder ein Motorsportereignis der Extraklasse zu werden. Wir laden alle Motorsportfans herzlich ein, sich dieses spektakuläre Wochenende voller Action, Rivalität und historischer Rennmomente nicht entgehen zu lassen.

Das Programm und die Zeitpläne werden vor Veranstaltungsbeginn auf der Website www.rallye-mittelrhein.de veröffentlicht.