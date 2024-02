Geschäftsführung präsentiert aktuellen Sachstand mit anschließender Führung durch das Bad

Koblenz. Seit der Schließung des Stadtbades im Sommer 2012 warten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Koblenz auf ein neues Schwimmbad. Seit Juli 2021 sind die Bauarbeiten im Gange. Im Sommer 2024 ist es nun soweit und die ersten Gäste sollen in Empfang genommen werden. Das neue Moselbad ist ein Bürgerbad und konzentriert sich im Wesentlichen auf die öffentliche Nutzung. Die städtischen Bäder „Beatusbad“ und das Bad auf der „Karthause“ sind schwerpunktmäßig für das Schul- und Vereinsschwimmen vorgesehen. In Spitzenzeiten erfolgt eine Abdeckung dieses Bedarfs zukünftig auch im Moselbad.

Das Moselbad begrüßt seine Gäste ganzjährig und bietet mit fünf Becken im Hallenbad und einer Saunalandschaft zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten für Klein und Groß. Durch die eigens betriebene Gastronomie wird das Angebot abgerundet. Nicht nur der Innenbereich bietet Möglichkeiten zum Entspannen. Im Außenbereich gibt es neben Spiel- und Sportflächen, Liege- und Sitzmöglichkeiten mit einem Blick auf den Teich und die Mosel. Im Sommer steht zudem das Freibad Oberwerth wie bisher für Freibadgäste zur Verfügung.

„Es war unser Anspruch in Koblenz den Bürgerinnen und Bürgern ein Hallenbad mit Sauna zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Wir bieten den Koblenzern ein vielseitiges und hoch modernes Bad .“, so Oberbürgermeister David Langner.

Wir bewegen Koblenz! Dem Motto hat sich die Stadtwerke Koblenz mit ihren beiden 100-prozentigen Tochtergesellschaften der Koblenzer Bäder GmbH und der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) angenommen und steht für die Daseinsvorsorge in der Stadt Koblenz. Lars Hörnig als Geschäftsführer der Stadtwerke Koblenz erläutert: „Das Projekt Moselbad mit Sauna und Gastronomie ruft eine Investition von rund 44 Mio. € auf, wovon die Stadtwerke den überwiegenden Teil durch Eigenmittel finanzieren.“ Eine zusätzliche Förderung für das Hallenbad ist vom Land für den Erwerb des Grundstücks erfolgt und für die Außenanlagen im Rahmen eines Städtebauförderprogramms zugesagt.

Nicht zuletzt wurde das Bauvolumen durch die Investition in ein neues Energiekonzept erhöht. Nachhaltigkeit spielt auch im Moselbad eine Rolle, weshalb die ursprünglichen Planungen auch im Rahmen der Energiemarktkrise überdacht wurden. So wurden innerhalb kürzester Zeit 30 Geothermie-Bohrungen mit einer Tiefe von jeweils 150m genehmigt und umgesetzt. Regenwasser und rückläufiges Filterwasser wird für die Bewässerung im Außenbereich genutzt. Außerdem wird Solarthermie und Photovoltaikanlagen genutzt.

Prof. Dr. Christian Kuhn, kaufmännischer Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH (KBG), präsentiert das Öffnungszeitenkonzept für Bad und Sauna: Das Bad wird von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr geöffnet haben. Darüber hinaus wird den Bürgerinnen und Bürgern dienstags und donnerstags die Möglichkeit zum Frühschwimmen zwischen 7 bis 9 Uhr geboten. Der Saunabereich wird von Montag bis Donnerstag von 10 – 22 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 23 Uhr und Sonntag von 10 – 20 Uhr geöffnet sein.

Erwachsene können in der Woche das Bad voraussichtlich für unter 10 Euro und die Sauna für unter 30 Euro ganztätig nutzen. Für die Kurzzeitnutzung zahlen Schwimmerinnen und Schwimmer 4 € (3 € ermäßigt). Für Familien wird es eine rabattierte Gruppenkarte geben. Die Tickets können zum einen im Onlineshop, personalunbesetzt an einem Automaten oder an der personenbesetzten Kasse erworben werden. Das Bad verfügt über einen Parkplatz und wird über den ÖPNV erreichbar sein (Linie 3/13). Auch Fahrradstellplätze sind vorhanden.

„Wir freuen uns sehr, die ersten Mitarbeiter im Bad begrüßen zu dürfen. Neben einer Assistentin und einem technischen Mitarbeiter begleitet Herr Genz als Betriebsleiter bereits seit 1. August 2023 unser Projekt.“, so Dr. Christian Kuhn. Für weitere offene Stellen sucht die Koblenzer Bäder GmbH aktuell noch Personal.

Albert Diehl, technischer Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH, berichtet während des Rundgangs über den aktuellen Baufortschritt, der trotz Winterwitterung und Krankheitswelle so weit fortgeschritten ist, dass eine Eröffnung im zweiten Quartal 2024 fest eingeplant ist.

Untertitel zum Foto (v.l.n.r.): Lars Hörnig, (Geschäftsführer Stadtwerke Koblenz), Albert Diehl (technischer Geschäftsführer KBG), Daniel Genz (Betriebsleiter), Oberbürgermeister David Langner und Prof. Dr. Christian Kuhn (kaufmännischer Geschäftsführer KBG) freuen sich gemeinsam über die Entwicklungen und präsentieren den aktuellen Baufortschritt.

Foto: Stadt Koblenz