Am Sonntag, den 08.01.2023 kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B42 in Höhe Ariendorf. Aufgrund eines plötzlich die Fahrbahn querenden Tieres musste ein PKW-Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Der dahinterfahrende PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Vorausfahrenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit.