JUKZ und QueerNet RLP bieten Raum für Fragen und Austausch

Lahnstein. Wie können Eltern und andere Bezugspersonen Kinder und Jugendliche bei ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identitätsentwicklung begleiten? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigt sich ein queerer Infoabend am Donnerstag, 24. September im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ).

Die Entwicklung eines Kindes bringt für Eltern und Erziehende viele unterschiedliche Fragen und Herausforderungen mit sich. Dazu gehört auch die Entwicklung der eigenen geschlechtlichen und sexuellen Identität. Der Infoabend soll Grundlagenwissen vermitteln und gleichzeitig einen geschützten Rahmen bieten, um Fragen zu stellen, Unsicherheiten anzusprechen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Themen sind unter anderem Comingout, der Umgang mit gesellschaftlichem Druck und Rollenbildern sowie die Frage, wie Kinder und Jugendliche vor Ablehnung und Diskriminierung geschützt und auf ihrem individuellen Weg unterstützt werden können.

Das Angebot richtet sich an Eltern und Co-Eltern, Pflegepersonen und Erziehende ebenso wie an pädagogische Fachkräfte, Unterstützende und weitere Interessierte.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Jugendkulturzentrums Lahnstein mit QueerNet RLP und findet am Donnerstag, 24. September von 18.30 bis 20.30 Uhr im JUKZ, Wilhelmstraße 59, statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind unter familienvielfalt.ko@queernet-rlp.de möglich.

Bildunterzeile:

Ein Ort für offene Fragen und hilfreichen Austausch (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)