Die Koblenzer Stadtbibliothek hat im Frühjahr Saatgut „verliehen“ – und nun steht die Rückgabe von selbst geerntetem Saatgut an. Die Nachfrage im Frühjahr war wieder groß. Viele Interessierte kamen und nahmen die Tütchen mit verschiedenen samenfesten Gemüse-, Kräuter- oder Blumensamen mit.

Im Herbst wird sich nun zeigen, wie erfolgreich die Ernte und wie groß der Rücklauf ist. Denn das Prinzip der Saatgutbibliothek ist ein Kreislauf: Mit dem von der Bibliothek ausgegebenen samenfestem Saatgut kann nach der Ernte neu gewonnenes Saatgut in der Bibliothek zurückgegeben werden. Samenfestes Saatgut ist „Mehrweg-Saatgut“. Darüber hinaus ist die Bibliothek für heimische und sortenreine Saatgut-Spenden von Hobbygärtner*innen sehr dankbar. Das Saatgut soll im nächsten Frühjahr wieder von uns kostenfrei angeboten werden.

Das „selbst gewonnene Saatgut“ sowie sortenreine Saatgut-Spenden können bis Ende des Jahres abgegeben werden. Die Rückgabe, bitte gut beschriftet und verschlossen, kann während der Öffnungszeiten an der Service-Theke im 2. Obergeschoss der Zentralbibliothek im Forum Confluentes erfolgen. Eine entsprechende Rückgabebox steht bereit.

Weitere Informationen finden Sie dazu unter stb.koblenz.de.