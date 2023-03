Vom 12.06.-07.07.2023 widmen sich die Koblenzer Wochen der Demokratie dem Motto „Weil DU dazu gehörst“. Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Institutionen, Vereine, Verbände und sonstiger Zusammenschlüsse sind herzlich dazu aufgerufen, sich auch in diesem Jahr an der Gestaltung der Demokratie zu beteiligen. Ob Projekte, Workshops, Lesungen, Vorträge, Theaterstücke, Diskussionen oder Filme – den Einreichungen sind kaum Grenzen gesetzt, um eine abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe zu konzipieren! Das jeweilige Motto ist Impuls und roter Faden, aber keine unabdingbare Voraussetzung bei der Einreichung von Veranstaltungsvorschlägen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Skizzen, die noch bis zum 31.03.2023 per Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de eingereicht werden können. Weitere Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten, zur finanziellen Förderung sowie die dazu benötigten Formulare gibt es unter www.demokratie-koblenz.de