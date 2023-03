17.03.2023) Am Dienstag, 21. März, findet ein Aufzug unter dem Motto „Warnstreik im Rahmen der Tarifverhandlungen TVöD“ statt. Ab 10.00 Uhr treffen die Teilnehmenden auf dem Jesuitenplatz ein. Dort findet die Auftaktkundgebung statt. Gegen 10.30 Uhr startet der Aufzug über Firmungstraße, Entenpfuhl, Braugasse, An der Liebfrauenkirche, Mehlgasse, Auf der Danne, Florinsmarkt, Münzstraße, An der Liebfrauenkirche, Braugasse, Entenpfuhl, Görgenstraße, Clemensstraße, Casinostraße, Gymnasialstraße, Willi-Hörter-Platz zum Jesuitenplatz.

Der Jesuitenplatz wird gegen 11.15 Uhr erreicht und dort wird die Abschlusskundgebung stattfinden.

Gegen 13.30 Uhr endet die Veranstaltung und die Versammlung löst sich auf.