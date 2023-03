Den Koblenzer Hauptfriedhof gibt es seit mehr als 200 Jahren und er ist ein beliebter Ort für Spaziergänge. Wer tiefer in die Geschichte eintauchen und einige interessante Geschichten hören will, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bietet bis Herbst mehrere zweistündige Führungen an. Dabei lädt Manfred Böckling als erfahrener Gästeführer, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger dazu ein, mit ihm auf Zeitreise zu gehen.

Manfred Böckling stellt besondere Grabsteine und bedeutende Koblenzer Persönlichkeiten vor und erzählt spannende Anekdoten aus dem Leben einiger Verstorbener. Es geht unter anderem an das Grab von General Freiherr Johann Adolf von Thielmann, der 1815 zum Sieg der Alliierten in Waterloo beitrug, zum Grabmal aus der Eisengießerei Sayner Hütte des Pfarrers von Liebfrauen Carl Albrecht, zur Grabstätte des Verlegers Carl Baedeker und zur letzten Ruhestätte des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier. Der Spaziergang, der auch durch die mehr als 160 Jahre alte Platanenallee verläuft, erfordert festes Schuhwerk. Eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen begleitet die Gruppe, um Fragen zu aktuellen Bestattungsformen zu beantworten. Die Kosten für die Führung werden vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen übernommen. Treffpunkt ist jeweils der Haupteingang an der Beatusstraße 37.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Für die ersten beiden Führungen am Mittwoch, 12. April, von 17 bis 19 Uhr, sowie am Freitag, 26. Mai, von 14.30 bis 16.30 Uhr, werden Anmeldung unter Telefon 0261/129-4223 oder per Mail an friedhoefe@stadt.koblenz.de entgegengenommen.

Bildunterschrift: Manfred Böckling bietet kurzweilige Führungen über den Hauptfriedhof an, bei denen es unter anderem interessante Geschichten über mehr und weniger bekannte Verstorbene zu hören gibt. Foto: Stadt Koblenz/ Verena Groß